Про це повідомили в адміністрації Єлецького району. Раніше було відомо про одного загиблого, згодом з-під завалів витягнули тіла дитини та дорослого.

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Під завалами ще можуть бути люди

За попередньою інформацією, під руїнами може перебувати ще один дорослий мешканець. Місцева влада підрахувала, що на момент вибуху в будинку було 25 людей.

Наразі у лікарнях Єльця перебувають четверо потерпілих, серед них – одна дитина, – мовиться у повідомленні влади.

Що відомо про вибух у місті Єлець:

  • Вибух стався у ніч на суботу 11 вересня.
  • За попередньою інформацією, вибух спричинив газ. Можлива службова халатність або витік.
  • В результаті цього фактично зруйнувалась одна зі стін та перекриття.
  • ЗМІ пишуть, що відновити будівлю не вдасться і її доведеться зносити.