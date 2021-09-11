Про це повідомили в адміністрації Єлецького району. Раніше було відомо про одного загиблого, згодом з-під завалів витягнули тіла дитини та дорослого.

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Під завалами ще можуть бути люди

За попередньою інформацією, під руїнами може перебувати ще один дорослий мешканець. Місцева влада підрахувала, що на момент вибуху в будинку було 25 людей.

Зверніть увагу! Про загиблих відомо лише, що це – жінка 1971 року народження та 11-річна дитина. Про останню жертву вибуху поки інформації немає.

Наразі у лікарнях Єльця перебувають четверо потерпілих, серед них – одна дитина, – мовиться у повідомленні влади.

Що відомо про вибух у місті Єлець: