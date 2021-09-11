Про це повідомили в адміністрації Єлецького району. Раніше було відомо про одного загиблого, згодом з-під завалів витягнули тіла дитини та дорослого.
Під завалами ще можуть бути люди
За попередньою інформацією, під руїнами може перебувати ще один дорослий мешканець. Місцева влада підрахувала, що на момент вибуху в будинку було 25 людей.
Наразі у лікарнях Єльця перебувають четверо потерпілих, серед них – одна дитина, – мовиться у повідомленні влади.
Що відомо про вибух у місті Єлець:
- Вибух стався у ніч на суботу 11 вересня.
- За попередньою інформацією, вибух спричинив газ. Можлива службова халатність або витік.
- В результаті цього фактично зруйнувалась одна зі стін та перекриття.
- ЗМІ пишуть, що відновити будівлю не вдасться і її доведеться зносити.