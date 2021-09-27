Чоловік перебуває у важкому стані

Трагедія трапилася близько 12:00 у Мелітопольському районі. Про вибух правоохоронцям розповіли медики.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехніки. На території домогосподарства вони знайшли та вилучили:

уламки корпусу гранати,

важіль та кільце із запобіжною чекою,

підривач.

Через вибух правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями. Причини та обставини інциденту встановить досудове розслідування.



За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальну справу

Постраждалому чоловіку 70 років. У нього немає ноги, а також є діагноз цукровий діабет. Внаслідок вибуху дідусь сильно постраждав. Він зазнав:

численних осколкових поранень,

травм верхніх та нижньої кінцівок,

контузії,

травматичне поранення лівого ока,

відсутність ока.

Нещодавно на Запоріжжі трапився схожий інцидент

21 вересня у Приморську трапився вибух у приватному будинку. Однак тоді причина була інша – вибухнула газоповітряна суміш. З-під уламків рятувальники витягли власника помешкання. З'ясувалося, що він хотів покінчити життя самогубством. Однак намір чоловіка не здійснився – його врятували.