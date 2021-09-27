Мужчина находится в тяжелом состоянии

Трагедия случилась около 12:00 в Мелитопольском районе. О взрыве правоохранителям рассказали медики.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехники. На территории домохозяйства они нашли и изъяли:

обломки корпуса гранаты,

рычаг и кольцо с предохранительной чекой,

подрыватель.

Из-за взрыва правоохранители открыли уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и взрывными устройствами. Причины и обстоятельства инцидента установит досудебное расследование.

По факту взрыва правоохранители открыли уголовное дело

Пострадавшему мужчине 70 лет. У него нет ноги, а также есть диагноз сахарный диабет. В результате взрыва дедушка сильно пострадал. Он испытал:

многочисленных осколочных ранений,

травм верхних и нижней конечностей,

контузии,

травматическое ранение левого глаза,

потерю глаза.

Недавно на Запорожье случился похожий инцидент

21 сентября в Приморске произошел взрыв в частном доме. Однако тогда причина была другая – взорвалась газовоздушная смесь. Из-под обломков спасатели извлекли владельца квартиры. Выяснилось, что он хотел покончить жизнь самоубийством. Однако намерение мужчины не осуществилось – его спасли.