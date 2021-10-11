Пострадавшую госпитализировали. Причины взрыва установят специалисты.

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На Львовщине прогремел взрыв

Примерно в 7:30 в селе Меденичи на улице Павла Полуботка в кирпичной хозяйственной постройке произошел взрыв газа без последующего горения. В результате инцидента 66-летняя жена владельца дома получила термические ожоги рук и лица II степени. Женщину госпитализировали в 8 городскую клиническую больницу Львова.

В результате взрыва на площади 30 квадратных метров разрушились стены, а на 15 квадратных метрах – перекрытие. Пожарных на место происшествия не вызывали. На данный момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства взрыва.

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