Пострадавшую госпитализировали. Причины взрыва установят специалисты.
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На Львовщине прогремел взрыв
Примерно в 7:30 в селе Меденичи на улице Павла Полуботка в кирпичной хозяйственной постройке произошел взрыв газа без последующего горения. В результате инцидента 66-летняя жена владельца дома получила термические ожоги рук и лица II степени. Женщину госпитализировали в 8 городскую клиническую больницу Львова.
В результате взрыва на площади 30 квадратных метров разрушились стены, а на 15 квадратных метрах – перекрытие. Пожарных на место происшествия не вызывали. На данный момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства взрыва.
Последние взрывы в Украине и мире: коротко
- В Приморске 21 сентября произошел взрыв в частном доме. Из-под обломков спасатели извлекли владельца дома, который хотел совершить самоубийство.
- В Запорожской области 26 сентября мужчина с инвалидностью решил взорвать гранату "Ф-1" во дворе своего дома. В результате взрыва он выжил, однако получил ряд тяжелых травм.
- В Швеции в городе Гетеборг 28 сентября прогремел мощный взрыв в многоэтажке. Он привел к пожару. В результате инцидента пострадали более 20 человек.
- В Кабуле возле ворот мечети Идгах, где проходила церемония прощания с матерью представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, прогремел взрыв. По меньшей мере 2 человека погибли, а 4 – получили ранения.