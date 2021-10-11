Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов. В результате взрыва в квартире начался пожар.

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Пожарные спасли 4 человек

В 13:38 спасателям поступило сообщение о пожаре на третьем этаже 5-этажки на улице Сечевых Стрельцов. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС. На момент прибытия пожарных к месту вызова квартиру уже полностью охватило пламя.

Спасатели надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали выводить людей из здания и тушить пожар.

Из задымленной квартиры сотрудники ГСЧС вывели на свежий воздух 80-летнего мужчину, владельца дома.

С 4 этажа с помощью автолестницы спасатели спустили мать и ребенка.

С 5 этажа дома по лестничной клетке с помощью спасательного устройства вывели на свежий воздух мужчину.

Всех спасенных передали медикам. После осмотра владельца квартиры госпитализировали в Новояворовскую районную больницу. У него диагностировали ожоги лица. Также в больницу попали двое детей в возрасте 1 и 7 лет. У них были симптомы отравления продуктами горения.



В квартире начался пожар / Фото ГСЧС Львовщины

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Мужчина взорвал в квартире газовый баллон

По информации "Львівських новин", пожар устроил владелец квартиры. Ранее он якобы имел проблемы с психикой и лечился в медучреждении. Мужчина взорвал в доме газовый баллон.

Пожарные одолевали пожар примерно час – огонь удалось потушить в 14:39. Пламя уничтожило домашние вещи на площади 42 квадратных метров. Обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.



Из дома вывели 4 человека / Фото ГСЧС Львовщины



Пострадавших госпитализировали / Фото ГСЧС Львовщины