Мають працювати книжкові магазини, як і продуктові, – Садовий про червону зону у Львові
Джерело:24 канал
Андрій Садовий впевнений, що Львів не уникне червоної епідеміологічної зони. У такому разі окрім продуктових магазинів повинні залишитись відкритими і книжкові. На цьому мер наполягатиме особисто.
Таку думку Андрій Садовий висловив в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що у 2020 році ситуація з COVID-19 була значно критичнішою, а зараз все зрозуміліше.
До теми Червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо, – Садовий
"Зараз ми вже маємо чіткі протоколи, як працювати у такому разі. Підприємства не зупиняються. Обмеження насамперед розповсюджуються на заклади освіти, спорту, ресторани", – розповів Садовий.
Продуктові магазини працюватимуть. До речі, я також наполягатиму, що мають працювати книжкові магазини. Це їжа для мозку та розвиток,
– наголосив мер Львова.
За словами Садового, як тільки у місті побачать, що є перевищення рівня захворюваності – одразу вдаватимуться до відповідних заходів.
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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу