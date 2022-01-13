Майже 34 тисячі людей евакуювали з львівських шкіл через повідомлення про замінування

Анонім 12 січня повідомив про замінування усіх шкіл Львова. Правоохоронці евакуювали зі 130 навчальних закладів майже 34 тисячі людей.

На місцях працювали вибухотехніки та кінологи. На щастя, повідомлення виявилося хибним.

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У Львові повідомили про замінування усіх шкіл

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомлення про замінування усіх львівських шкіл надійшло на електронну пошту управління СБУ у Львівській області об 11:00. До обстеження навчальних закладів залучили слідчо-оперативні групи, спеціалістів-вибухотехніків, кінологів, патрульних та співробітників інших служб поліції.

Правоохоронці перевірили 130 шкіл. Однак 43 навчальні заклади відмовилися від проведення огляду. Поліцейські евакуювали 3051 учителя та понад 30,9 тисячі учнів. Під час обстежень жодних вибухових пристроїв не знайшли.

Дивіться фото, як правоохоронці шукали вибухівку / Фото поліції Львівщини

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Поліція шукає "мінувальника"

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності". Зловмиснику загрожує від 2 до 6 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування.