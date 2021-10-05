Майже усі госпіталізовані – невакциновані, – Садовий про COVID-19 у Львові

Львів вже наближається до червоного рівня епіднебезпеки. Водночас більшість місцевих, які звертаються до лікарень через COVID-19 – невакциновані.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, однією з головних умов роботи закладів громадського харчування буде вакцинація персоналу.

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Система вакцинації працює

Мер Львова пояснив, що при проведенні масових зустрічей чи міні-фестивалів обов'язковим є або сертифікат про вакцинацію, або наявність експерес-тесту.

Андрій Садовий зазначив, що система працює, проте хвиля коронавірусу зачіпає всіх.

Маємо статистику з наших лікарень. Всі, хто потрапляє в лікарню, вони зазвичай є невакцинованими і не хворіли. "Партизани", яких раніше COVID-19 не зачепив, зараз потрапляють під цю хвилю,

– сказав Садовий.

Наразі альтернативи щепленню нема, додав міський голова Львова. Вакцинація від коронавірусу є дієвою.

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