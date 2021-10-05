Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, одним из главных условий работы заведений общественного питания будет вакцинация персонала.

Обратите внимание Красной зоны не избежим, мы уже в нее входим, – Садовый

Система вакцинации работает

Мэр Львова пояснил, что при проведении массовых встреч или мини-фестивалей обязательным является либо сертификат о вакцинации, либо наличие эксперес-теста.

Андрей Садовый отметил, что система работает, однако волна коронавируса затрагивает всех.

Имеем статистику из наших больниц. Все, кто попадает в больницу, они обычно являются невакцинированными и не болели. "Партизаны", которых ранее COVID-19 не задел, сейчас попадают под эту волну,

– сказал Садовый.

Сейчас альтернативы прививке нет, добавил городской глава Львова. Вакцинация от коронавируса является действенной.

Андрей Садовый о COVID-19 во Львове: смотрите видео

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