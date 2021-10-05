Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, однією з головних умов роботи закладів громадського харчування буде вакцинація персоналу.
Зверніть увагу Червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо, – Садовий
Система вакцинації працює
Мер Львова пояснив, що при проведенні масових зустрічей чи міні-фестивалів обов'язковим є або сертифікат про вакцинацію, або наявність експерес-тесту.
Андрій Садовий зазначив, що система працює, проте хвиля коронавірусу зачіпає всіх.
Маємо статистику з наших лікарень. Всі, хто потрапляє в лікарню, вони зазвичай є невакцинованими і не хворіли. "Партизани", яких раніше COVID-19 не зачепив, зараз потрапляють під цю хвилю,
– сказав Садовий.
Наразі альтернативи щепленню нема, додав міський голова Львова. Вакцинація від коронавірусу є дієвою.
Андрій Садовий про COVID-19 у Львові: дивіться відео
Коронавірус у Львові: останні новини
- У Львові збільшується кількість хворих на COVID-19 та кількість осіб, які потребують госпіталізації. Біля приймального відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова утворилася черга зі швидких.
- Востаннє подібну ситуацію фіксували у квітні, коли Львів перебував у червоній зоні.
- Наразі Львівщина перебуває у жовтій карантинній зоні, однак мер Львова Андрій Садовий не виключив, що невдовзі місто, цілком ймовірно, стане "червоним".