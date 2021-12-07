Медики борються за життя важкопораненого воїна з Львівщини
Джерело:фейсбук Ольги Мицак
Київські медики борються за життя важкопораненого бійця з Львівщини Мирослава Мирного. Він вже переніс низку операцій.
Спочатку захисника лікували у Харкові. Невдовзі його перевезли до столиці.
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Медики борються за життя захисника з Львівщини
На Донеччині, поблизу села Павлопіль, 22 листопада боєць зі Стебника Мирослав Мирний отримав важке поранення.
Три кулі пронизали тіло воїна, але не просто кулі, а зі зміщеною боєголовкою. Уражено кишківник, відірвало трахею і так далі,
– розповіла Ольга Мицак.
Захисник надзвичайно постраждав під час ворожого обстрілу, коли переміщувався траншеєю до визначеної вогневої позиції.
Мирослав Мирний отримав важкі поранення / Фото Ольги Мицак
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На лікування захисника оголосили збір
Спочатку життя бійця намагались врятувати у харківському госпіталі. Наразі він лікується у Києві. Дружина захисника перебуває поруч.
"Низка операцій! Поранення – важкі, бій за життя триває", – додала Мицак.
Для порятунку Мирослава Мирного оголосили грошовий збір. Усіх небайдужих просять до нього долучитися. Реквізити для допомоги: 4149 4993 9332 4999 Мирна Любов Олександрівна (дружина).
Захисник постраждав внаслідок ворожого обстрілу / Фото Ольги Мицак
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Текст допису Ольги Мицак:
РЕПОСТ! 22.11.2021, під Павлополем, поранено бійця зі Стебника Мирного Мирослава. 3 кулі пронизали тіло Воїна, але не просто кулі, а зі зміщеною боєголовкою (уражено кишківник, відірвало трахею і т.д.).
Спочатку госпіталь у Харкові, зараз – Київ, низка операцій! Поранення – важкі, бій за життя триває.
Напередодні величних свят допоможіть фінансово. Номер карти дружини Мирослава – Мирної Любові Олександрівни 4149 4993 9332 4999. Дружина – в Києві біля Мирослава.