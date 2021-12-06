Ймовірно, втрата не була бойовою, бо на фейсбук-сторінці ООС немає інформації стосовно смерті воїна. Натомість повідомляється про те, що внаслідок одного обстрілу окупантів ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

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На Донбасі загинув військовий

Сумні новини із фронту. Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021) учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка),

– зазначили в Пустомитівській міськраді.

Окрім цього, там висловили щирі співчуття родині та побратимам і подякували за мирне небо.



На Донбасі загинув воїн Руслан Ниров / Фото з фейсбуку Пустомитівської міської ради

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника Руслана Нирова.

Ситуація на Донбасі : що відомо

Протягом 6 грудня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики відкривали вогонь у напрямку Пісків, Катеринівки, Попасної, Шумів і Майорська. Противник застосовував заборонені міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих атак жоден український військовослужбовець не постраждав. Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, змусивши окупантів припинити обстріли.

Росія приречена на поразку: дивіться блог "Грані правди"



Текст публікації Пустомитівської міської ради:

Сумні новини із фронту.

Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021) учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка)

Пустомитівська міська рада висловлює щирі співчуття родині та побратимам!

Дякуємо за мирне небо! Вічна пам‘ять! Герої не вмирають!