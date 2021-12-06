Ймовірно, втрата не була бойовою, бо на фейсбук-сторінці ООС немає інформації стосовно смерті воїна. Натомість повідомляється про те, що внаслідок одного обстрілу окупантів ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.
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На Донбасі загинув військовий
Сумні новини із фронту. Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021) учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка),
– зазначили в Пустомитівській міськраді.
Окрім цього, там висловили щирі співчуття родині та побратимам і подякували за мирне небо.
На Донбасі загинув воїн Руслан Ниров / Фото з фейсбуку Пустомитівської міської ради
Ситуація на Донбасі : що відомо
- Протягом 6 грудня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Бойовики відкривали вогонь у напрямку Пісків, Катеринівки, Попасної, Шумів і Майорська. Противник застосовував заборонені міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем і стрілецької зброї.
- Унаслідок ворожих атак жоден український військовослужбовець не постраждав. Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, змусивши окупантів припинити обстріли.
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Текст публікації Пустомитівської міської ради:
Сумні новини із фронту.
Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021) учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка)
Пустомитівська міська рада висловлює щирі співчуття родині та побратимам!
Дякуємо за мирне небо! Вічна пам‘ять! Герої не вмирають!