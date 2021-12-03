Росісйькі найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ. Українського захисника поранили під час однієї з атак.

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Стан захисника задовільний

Бойовики атакували українські позиції 6 разів, 3 з яких з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєнням.

Біля Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.

Поблизу Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 міліметри та озброєння БМП-1.

Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Стан пораненого українського військового медики оцінюють як задовільний. Медики надали йому необхідну допомогу та госпіталізували. До теми пропонуємо блог Михайла Макарука InformNapalm "49 армія Росії: вирахували бойовиків, що захоплювали Крим": дивіться відео



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