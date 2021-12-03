Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ. Украинский защитник был ранен во время одной из атак.

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Состояние защитника удовлетворительное

Боевики атаковали украинские позиции 6 раз, 3 из которых с использованием вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Возле Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

Вблизи Крымского российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 миллиметра и вооружение БМП-1.

Возле Зайцевого вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Состояние раненого украинского военного медики оценивают как удовлетворительное. Медики предоставили ему необходимую помощь и госпитализировали.

Война на Донбассе: последние новости

В последние несколько недель в украинских и зарубежных СМИ все чаще говорят об угрозе полномасштабного российского вторжения уже в начале 2022 года. Поэтому во время саммита глав МИД ОБСЕ госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России последствиями в случае эскалации конфликта.

Также на саммите 36 стран ОБСЕ поддержали проект продолжения мониторинга границы между украиной и Россией. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность за поддержку.

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