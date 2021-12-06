Возиожно, потеря не была боевой, потому что на фейсбук-странице ООС нет информации о смерти воина. В то же время сообщается о том, что в результате одного обстрела оккупантов никто из бойцов ВСУ не пострадал.

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На Донбассе погиб военный

Скорбные новости с фронта. Погиб Ниров Руслан Хамедбиевич (10.06.1986 – 05.12.2021) участник боевых действий, житель нашей общины (села Семеновка),

– отметили в Пустомытовском горсовете.

Кроме этого, там выразили искренние соболезнования семье и сослуживцам и поблагодарили за мирное небо.



На Донбассе погиб воин Руслан Ниров / Фото из фейсбука Пустомытовского городского совета

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Руслана Нирова.

Ситуация на Донбассе: что известно

6 декабря российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики открывали огонь в направлении Песков, Екатериновки, Попасной, Шумов и Майорска. Противник применял запрещенные минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы разных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак ни один украинский военнослужащий не пострадал. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь, заставив оккупантов прекратить обстрелы.

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Текст публикации Пустомытовского городского совета:

Скорбные новости с фронта.

Погиб Ниров Руслан Хамедбиевич (10.06.1986 – 05.12.2021) участник боевых действий, житель нашей общины (села Семеновка)

Пустомытовский городской совет выражает искренние соболезнования семье и сослуживцам!

Спасибо за мирное небо! Вечная память! Герои не умирают!