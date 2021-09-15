Мертві щури та мокрі стіни: в Офісі омбудсмена жахнулися умовами у львівській в'язниці

Під час перевірки львівської в'язниці №19 виявили низку порушень прав ув’язнених та засуджених. В офісі омбудсмена заявили, що їх можна кваліфікувати як жорстоке поводження чи покарання.

Приміщення давно потребують ремонту. Зокрема, на стінах та стелях кімнат вже повідпадала штукатурка через підтікання з даху.

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У львівській в'язниці провели перевірку

У ДУ "Львівська установа виконання покарань № 19" та амбулаторно-поліклінічному відділенні Львівської багатопрофільної лікарні №19 провели перевірку. Фахівці хотіли з'ясувати, чи дотримуються права засуджених та осіб, узятих під варту.

Під час візиту виявлено порушення прав ув'язнених та засуджених, які можуть бути розцінені, як жорстоке, неналежне або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання,

– розповіли в офісі омбудсмена.

Моніторингова група встановила, що умови перебування у камерах збірного відділення не відповідають вимогам національного законодавства та міжнародним стандартам.

Зокрема, там панує антисанітарія та відсутня дератизація.

У деяких камерах не дотримується встановлена норма жилої площі на одну людину.

У багатьох приміщеннях санітарні вузли потребують заміни.

У гарячому цеху їдальні не працює припливно-витяжна вентиляція.



У камерах знайшли мертвих щурів / Фото Офісу уповноваженого ВР з прав людини

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Які порушення виявили під час перевірки амбулаторії

Під час перевірки фахівці також виявили недоліки в роботі Амбулаторно-поліклінічного відділення Львівської багатопрофільної лікарні №19. Вони призводять до порушення права в'язнів на охорону здоров'я та належну меддопомогу, зокрема, на дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Приміщення закладу потребують ремонту. Зокрема, через протікання даху будівлі в камері-палаті для людей із соматичними захворюваннями на стелі відпала штукатурка. Також є сліди підтікань та вологі стіни в ізоляторах для людей з інфекційними захворюваннями та з психічними розладами, клініко-діагностичній лабораторії, кабінеті фельдшерів й ординаторській. Майже в усіх приміщеннях амбулаторії немає гарячого водопостачання.

За результатами моніторингових візитів Міністерству юстиції України та іншим органам влади скерують звіти із зазначенням порушень прав в'язнів та наданням рекомендацій щодо їх усунення.

Львівська установа виконання покарань №19 – найстаріша чинна в'язниця у Львові. Вона розташована на вулиці Городоцькій в будівлі 1614 року, яку перебудували зі старовинного римсько-католицького монастиря жіночого ордена Святої Бригіди.



У палатах мокрі стіни / Фото Офісу уповноваженого ВР з прав людини