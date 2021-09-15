Помещение давно нуждается в ремонте. В частности, на стенах и потолках комнат уже отпала штукатурка из-за подтекания с крыши.

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Во львовской тюрьме провели проверку

В ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний № 19" и амбулаторно-поликлиническом отделении Львовской многопрофильной больницы №19 провели проверку. Специалисты хотели выяснить, соблюдаются ли права осужденных и лиц, взятых под стражу.

Во время визита выявлены нарушения прав заключенных и осужденных, которые могут быть расценены, как жестокое, ненадлежащее или унижающее достоинство, поведение или наказание,

– рассказали в офисе омбудсмена.

Мониторинговая группа установила, что условия пребывания в камерах сборного отделения не соответствуют требованиям национального законодательства и международным стандартам.

В частности, там царит антисанитария и отсутствует дератизация.

В некоторых камерах не соблюдается установленная норма жилой площади на одного человека.

Во многих помещениях санитарные узлы требуют замены.

В горячем цехе столовой не работает приточно-вытяжная вентиляция.



В камерах нашли мертвых крыс / Фото Офиса уполномоченного по правам человека

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Какие нарушения обнаружили при проверке амбулатории

Во время проверки специалисты также выявили недостатки в работе Амбулаторно-поликлинического отделения Львовской многопрофильной больницы №19. Они приводят к нарушению права заключенных на охрану здоровья и надлежащую медпомощь, в частности, на соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Помещение заведения требует ремонта. В частности, из-за протекания крыши здания в камере-палате для людей с соматическими заболеваниями потолка отпала штукатурка. Также есть следы подтеков и влажные стены в изоляторах для людей с инфекционными заболеваниями и с психическими расстройствами, в клинико-диагностической лаборатории, кабинете фельдшеров и ординаторской. Почти во всех помещениях амбулатории нет горячей воды.

По результатам мониторинговых визитов Министерству юстиции Украины и другим органам власти направят отчеты с указанием нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению.

Заметьте! Львовское учреждение исполнения наказаний №19 – старейшая действующая тюрьма во Львове. Она расположена на улице Городоцкой в ​​здании 1614 года, которое перестроили из старинного римско-католического монастыря женского ордена Святой Бригиды.



В палатах мокрые стены / Фото Офиса уполномоченного по правам человека