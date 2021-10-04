Ми можемо хоч вже вмикати опалення, – Садовий про опалювальний сезон у Львові

Львів вже повністю готовий до опалювального сезону. За словами міського голови, у будинки міста можуть дати тепло в будь-який момент.

Опалення увімкнуть, коли середньодобова температура буде нижчою 8 градусів тепла. Наразі потреби давати тепло до будинків немає.

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Львів повністю готовий до опалювального сезону

За словами Садового, Львів вже повністю готовий до початку опалювального сезону.

Ми можемо хоч вже вмикати опалення. Все залежить від температури. Якщо ми увімкнемо опалення завтра, то буде велике обурення людей, адже за все це потрібно платити,

– зазначив мер.

Міський голова розповів, що ціни на тепло не зростатимуть, тож люди не отримуватимуть платіжки зі збільшеними сумами.

"Це все накладає на місто серйозне зобов'язання, адже потрібно багато коштів на компенсаторний механізм. Але людям важливо знати – готовність до зими є стовідсотковою", – додав Садовий.

Мер зауважив, що спершу вмикатимуть опалення у школах, садочках, лікарнях тощо. Для цього установам потрібно скерувати відповідне звернення.

"Якщо буде запит, що холодно, то питань немає – опалення одразу буде подаватись", – підсумував Садовий.