Отопление включат, когда среднесуточная температура будет ниже 8 градусов тепла. Сейчас потребности давать тепло в дома нет.

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Львов полностью готов к отопительному сезону

По словам Садового, Львов уже полностью готов к началу отопительного сезона.

Мы можем хоть уже включать отопление. Все зависит от температуры. Если мы включим отопление завтра, то будет большое возмущение людей, ведь за все это нужно платить,

– отметил мэр.

Мэр рассказал, что цены на тепло не будут расти, поэтому люди не будут получать платежки с увеличенными суммами.

"Это все накладывает на город серьезное обязательство, ведь нужно много средств на компенсаторный механизм. Но людям важно знать – готовность к зиме является стопроцентной", – добавил Садовый.

Мэр отметил, что сначала будут включать отопление в школах, садиках, больницах и т.д. Для этого учреждениям нужно направить соответствующее обращение.

"Если будет запрос, что холодно, то вопросов нет – отопление сразу будет подаваться", – подытожил Садовый.

Заметьте! Львовские бюджетные учреждения сейчас направляют письма относительно подачи отопления. Львовтеплоэнерго уже возобновило подачу тепла в 8 учреждений, которые направили обращение.