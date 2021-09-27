По состоянию на сегодня некоторые дома во Львове уже получают тепло. Речь идет о 8 бюджетных учреждениях, которые направили соответствующие письма-обращения.

Интересно Отопительный сезон: Шмигаль рассказал о ценах и кто решает, когда батареи станут горячими

Во Львове готовятся к отопительному сезону

Заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что в городе готовятся к старту отопительного сезона. Периодически во Львове проводят штаб по подготовке города к зиме. Специалисты анализируют, какие работы уже выполнили и на чем нужно сосредоточить внимание.

По состоянию на сегодня (27 сентября – 24 канал) готовность объектов теплоснабжения и систем домов, находящихся в управлении наших коммунальных управленческих компаний, составляет 98%,

– заметила чиновница.

По ее словам, в домах, которыми управляют ОСМД, готовность составляет 58%, а ЖСК и в ведомственных домах – более 60%. Сейчас тепловики подписывают акты готовности домов к зиме и заполняют систему водой. По состоянию на 27 сентября заполнены уже 30% систем отопления.

"Также проводим поверку общедомовых узлов учета тепловой энергии. По состоянию на сегодня установлены и опломбированы 86% счетчиков", – добавила Маруняк.

Заметьте Сразу 50 крупных поставщиков тепла до сих пор не имеют контрактов на поставку газа

Некоторые учреждения уже получают тепло

Бюджетные учреждения сейчас направляют письма касательно подачи отопления. Львовтеплоэнерго уже возобновило подачу тепла в 8 учреждений, которые направили соответствующие обращения. В частности отопление получают:

Теплично-оранжерейный комплекс Ботанического сада на улице Черемшины, 44;

Львовский государственный областной клинический перинатальный центр на улице Вашингтона, 6;

Роддом №1 города Львова на улице Мечникова, 8;

3-я городская клиническая больница на улице Рапопорта, 8;

Учреждение дошкольного образования №131 на улице Антоновича, 109а;

Лицей "Просвита" ЛГС на улице Просвиты, 2 – 3;

Городская детская клиническая больница на улице Орлика, 4;

Учреждение дошкольного образования №5 на улице Таджикской, 21.

"Поэтому, если есть потребность подачи тепла, то бюджетные учреждения могут направлять письма в теплоснабжающие предприятия – Львовтеплоэнерго или "Зализнычнетеплоэнерго", и тепло будет подано", – добавила чиновница.

Обратите внимание! Согласно распоряжению городского главы Львова, отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура в течение трех суток ниже 8 градусов тепла.