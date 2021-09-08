Премьер-министр сообщил, что местные власти, как и в предыдущие годы, будет принимать решение, когда именно батареи станут горячими. Органы местного самоуправления теперь ответственны и за установление тарифов на тепло и воду.

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Денис Шмыгаль отметил, что правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

"Нафтогаз" предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 гривны за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону,

– добавил глава правительства.

Обратите внимание! Юрий Витренко заверил, что цена газа для теплокоммунэнерго, который они поставляют гражданам составит 7,4 гривны. По его словам, эта стоимость у 3 раза ниже, чем текущая на спотовых рынках.

Отопительный сезон в Украине

В НАК "Нафтогаз Украины" говорят, что старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой и может начаться не вовремя.

Такая ситуация – из-за долгов в более чем 9 миллиардов гривен. В Центрэнерго заявили, что обстановка с запасами угля – критическая.

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