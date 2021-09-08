Прем'єр-міністр повідомив, що місцева влада, як і у попередні роки, ухвалюватиме рішення, коли саме батареї стануть гарячими. Органи місцевого самоврядування тепер відповідальні й за встановлення тарифів на тепло та воду.
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Денис Шмигаль зазначив, що уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.
"Нафтогаз" пропонує ТКЕ блакитне паливо по 7,42 гривні за кубометр у межах трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення у цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту та регіону,
– додав глава Уряду.
Опалювальний сезон в Україні
- У НАК "Нафтогаз України" кажуть, що старт опалювального сезону в Україні перебуває під загрозою і може початись невчасно.
- Така ситуація – через борги у понад 9 мільярдів гривень. У Центренерго заявили, що обстановка із запасами вугілля – критична.
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