Прем'єр-міністр повідомив, що місцева влада, як і у попередні роки, ухвалюватиме рішення, коли саме батареї стануть гарячими. Органи місцевого самоврядування тепер відповідальні й за встановлення тарифів на тепло та воду.

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Денис Шмигаль зазначив, що уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.

"Нафтогаз" пропонує ТКЕ блакитне паливо по 7,42 гривні за кубометр у межах трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення у цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту та регіону,

– додав глава Уряду.

Зверніть увагу! Юрій Вітренко запевнив, що ціна газу для теплокомуненерго, який вони постачають громадянам складе 7,4 гривні. З його слів, ця вартість є у 3 рази нижчою, ніж поточна на спотових ринках.

Опалювальний сезон в Україні

У НАК "Нафтогаз України" кажуть, що старт опалювального сезону в Україні перебуває під загрозою і може початись невчасно.

Така ситуація – через борги у понад 9 мільярдів гривень. У Центренерго заявили, що обстановка із запасами вугілля – критична.

До теми Шмигаль похвалився прибутками бюджету і пообіцяв реструктуризацію боргів теплокомуненерго