Денис Шмигаль привітав підписання президентом відповідного закону №1639-IX, який дозволить відшкодувати борги. Про це прем'єр розповів на засіданні уряду 1 вересня.

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Кабмін закликає місцеву владу "не перетнути" з тарифами

Шмигаль пригадав, що закон № 1639-IX:

передбачає реструктуризацію боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ;

допоможе відшкодувати заборгованість, яка виникла через різницю в тарифах на тепло та гарячу воду.

Взимку 2021 року уряд підписав Меморандум з мерами міст, де обіцяв вирішити всі ці питання. Шмигаль запевнив, що "свою обіцянку ми виконуємо" й реалізовуватимуть закон, за яким "десятки мільярдів буде компенсовано".

Прем'єр запевнив, що це дозволить місцевій владі збалансовано вирішити питання з тарифами на тепло і гарячу воду у власних громадах.

Уряд більше не встановлює відповідні тарифи, а тому дає місцевим керівникам необхідний інструмент, аби такі тарифи були справедливими для людей,

– запевнив прем'єр.

Він також додав, що цей закон дозволяє підприємствам теплоенергетики підготуватись і пройти опалювальний сезон.

Що цьому передувало