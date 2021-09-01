Денис Шмигаль привітав підписання президентом відповідного закону №1639-IX, який дозволить відшкодувати борги. Про це прем'єр розповів на засіданні уряду 1 вересня.
До теми Нові правила отримання субсидій: що зміниться для населення з 1 вересня
Кабмін закликає місцеву владу "не перетнути" з тарифами
Шмигаль пригадав, що закон № 1639-IX:
- передбачає реструктуризацію боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ;
- допоможе відшкодувати заборгованість, яка виникла через різницю в тарифах на тепло та гарячу воду.
Взимку 2021 року уряд підписав Меморандум з мерами міст, де обіцяв вирішити всі ці питання. Шмигаль запевнив, що "свою обіцянку ми виконуємо" й реалізовуватимуть закон, за яким "десятки мільярдів буде компенсовано".
Прем'єр запевнив, що це дозволить місцевій владі збалансовано вирішити питання з тарифами на тепло і гарячу воду у власних громадах.
Уряд більше не встановлює відповідні тарифи, а тому дає місцевим керівникам необхідний інструмент, аби такі тарифи були справедливими для людей,
– запевнив прем'єр.
Він також додав, що цей закон дозволяє підприємствам теплоенергетики підготуватись і пройти опалювальний сезон.
Що цьому передувало
- У лютому 2021 року Кабмін та місцева влада підписала Меморандум з місцевою владою.
- Згідно з ним, тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні.
- Ба більше, фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.