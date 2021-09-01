Денис Шмыгаль приветствовал подписание президентом соответствующего закона №1639-IX, который позволит возместить долги. Об этом премьер рассказал на заседании правительства 1 сентября.
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Кабмин призывает местные власти "не пересечь" с тарифами
Шмыгаль вспомнил, что закон № 1639-IX:
- предусматривает реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ;
- поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду.
Зимой 2021 года правительство подписало Меморандум с мэрами городов, где обещало решить все эти вопросы. Шмыгаль заверил, что "свое обещание мы выполняем" и будут реализовывать закон, по которому "десятки миллиардов будут компенсированы".
Премьер заверил, что это позволит местным властям сбалансированно решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в собственных общинах.
Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а потому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей,
– заверил премьер.
Он также добавил, что этот закон позволяет предприятиям теплоэнергетики подготовиться и пройти отопительный сезон.
Что этому предшествовало
- В феврале 2021 года Кабмин и местные власти подписали Меморандум с местными властями.
- Согласно ему, тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне.
- Более того, финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут перекладывать на органы местного самоуправления.