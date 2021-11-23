Місто перетворюється на казку: у центрі Львова встановлюють різдвяні декорації

Попри те, що наразі лише 23 листопада, у Львові вже готуються до Різдвяних свят. У центрі міста почали з'являтися чарівні фотозони, декорації та ялинки.

Взимку Львів перетворюється на місто зі сторінок різдвяних казок. Особливої атмосфери додають традиційні ярмарки з глінтвейном, головна ялинка біля Оперного театру і, звичайно ж, святкові вітрини.

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У Львові готуються до зимових свят

Центр міста поступово почав наповнюватися атмосферою Різдва. На площі Ринок та прилеглих вулицях активно прикрашають вітрини крамниць, хостели, ресторани, кав'ярні та паби.

На їхніх дверях та вікнах почали з'являтися штучні ялинкові гілки та ліхтарики з жовтим світлом. До прикладу, в одному з хостелів біля Театру пива "Правда" гірляндами прикрасили увесь поверх.

Туристи та львів'яни обожнюють святкові декорації Львова. Вони часто зупиняються, щоб сфотографуватися біля чарівних зимових фотозон, які з настанням холодів всіюють увесь центр міста.

Окрім цього, щогрудня у Львові вже кілька років поспіль проводять конкурс на найкраще різдвяне декорування вітрин. Кількох переможців нагороджують грошовими преміями. Так, влада заохочує рестораторів і підприємців прикрашати місто напередодні Різдва.

У Львові вже готуються до встановлення ще однієї традиційної зимової локації – льодової ковзанки біля Ратуші. Вона працюватиме до 10 березня 2022 року.

Дивіться фото святкових львівських вітрин / Фото Юрія Богуна