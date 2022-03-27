Місць немає ні в готелях, ні в хостелах, – Садовий про ситуацію із переселенцями у Львові

Мільйонам українців довелося покинути свій дім, аби переїхати у безпечне місце через війну Росії з Україною. Однак у деяких містах ситуація із переселенцями ледь не критична.

Зокрема, у Львові вже майже немає де розташовуватись. Про ситуацію із вимушено переміщеними особами розповів очільник міста Андрій Садовий в ефірі 24 каналу.

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За його словами, ситуація складна. У Львові зараз фізично перебуває понад 200 тисяч громадян нашої країни, які втекли з-під обстрілів і переїхали з інших регіонів.

Немає жодного вільного місця ні в готелях, ні в хостелах, ні в апартаментах. Десятки тисяч людей живуть вдома у львів'ян, переважно безоплатно,

– наголосив Садовий.

Дехто живе у школах, театрах, спортивних залах. Однак влада міста розуміє, що так довго жити не можна.

Тож уже зарезервували відповідні ділянки для того, щоб почати будівництво тимчасових котеджів.

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Станом на 24 березня, у Львові надали прихисток 231 тисячі вимушених переселенців. Це офіційні дані, реальна цифра значно більша, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.