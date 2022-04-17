Нам потрібно більше "вербових котиків", – Садовий

Андрій Садовий привітав українців з Вербною неділею. При цьому він наголосив, що Збройним Силам потрібно більше реактивних систем залпового вогню "Верба".

Також мер Львова привітав християн західного обряду з Великоднем. Він закликав усіх помолитися за полеглих захисників України.

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Нам потрібно більше вербових котиків, щоб вибити і вигнати окупанта з України. День нашої перемоги буде воістину великим днем,

– наголосив Садовий.

Він додав, що ці дні є нагадуванням про те, що добро завжди допомагає.

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