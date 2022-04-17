Также мэр Львова поздравил христиан западного обряда с Пасхой. Он призвал всех помолиться за павших защитников Украины.

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Нам нужно больше вербных котиков, чтобы выбить и выгнать оккупанта из Украины. День нашей победы будет поистине великим днем,

– подчеркнул Садовой.

Он добавил, что эти дни являются напоминанием о том, что добро всегда помогает.

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