24 канал собрал поздравления в одном материале. Также к этим словам присоединяется и вся редакция.
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По пути испытаний идет наш народ, – Эпифаний
О празднике Входа Господня в Иерусалим написал глава Православной церкви Украины Эпифаний. Митрополит отметил, что этот праздник полон одновременно и радости, и скорби. Ведь Иисус знал, что ждет его дальше, несмотря на то, что его сейчас приветствовала толпа.
Знал, что впереди – крестные страдания. Но смиренно шел на них. Почему? Ибо он пришел не ради принятия славы от людей, не ради оправдания перед ними за свое служение, но ради спасения, их спасения,
– объяснил митрополит.
Глава ПЦУ отметил, что сейчас тяжелым путем страданий и испытаний войной шагает весь украинский народ. Защитники жертвуют жизнью, чтобы защищать людей Украины. Все полагаются на Божью помощь в борьбе против зла. Митрополит уверен, что правда победит ложь, а жизнь – смерть.
Смотрите поздравления митрополита Эпифания:
Украина борется, – Святослав Шевчук
Поздравления опубликовал в соцсетях и глава УГКЦ Святослав Шевчук. Он подчеркнул, что Украина стоит, борется и направляется к Христовому Воскресению.
Украинский народ переживает уже 53-й день всенародной борьбы, противостояния российской агрессии. Этой ночью снова горели наши города и села. Донбасс и Юг Украины стойко удерживают оборону. Особые молитвы за Мариуполь, который атакуют и с земли, и с моря, и с неба,
– сказал глава УГКЦ.
Святослав Шевчук подчеркнул, что праздник означает победу жизни над смертью, добра над злом. Он заверил, что весь мир сейчас в восторге от украинской молодежи – защитников, которые демонстрируют любовь к родине, ближним, родным.
Смотрите поздравление Святослава Шевчука:
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Украинские артиллеристы записали поздравление с "Вербой"
Оригинальное поздравление опубликовали в Министерстве обороны. Оно поступило от украинских артиллеристов. Наши воины заверили, что будут бить оккупантов вербой. Правда, речь идет не о лозе, а о реактивной системе залпового огня "Верба".
Это стоит увидеть – как бьет "Верба":
С нами Бог, за нами Победа – штаб ООС
В штабе ООС присоединились к поздравлениям украинского народа. Воины, которые сейчас обороняют Донбасс, заверили, что мы – на своей земле, а значит, вместе преодолеем врага.
В СБУ обещают "пламенные" приветы оккупантам
В СБУ подчеркнули, что украинцы готовятся к Пасхе и освящают вербу с верой в нашу победу. Не обошли сотрудники Службы безопасности возможность напомнить и о РЗСВ "Верба". С ее помощью пообещали передать "пламенные" приветы оккупантам.
Желаем в этот день всей Украине хорошего настроения и сил,
– добавили в СБУ.
Оккупантов тоже будут бить "Вербой" / Из телеграма Александра Симчишина
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Это символ победы над смертью, – Гетманцев
Председатель комитета Верховной Рады по финансам Даниил Гетманцев отметил, что Вербное воскресенье – это очень наш праздник. Ведь впереди очень тяжелые испытания, однако Украина точно победит.
Украинцев поздравили из оккупированного Херсона
Херсонский городской совет тоже опубликовал поздравления с большим христианским праздником. Город-герой и часть области находятся под российской оккупацией.
По народным приметам, дождь в Вербное воскресенье говорит о хорошем урожае. Он нам нужен – и дождь, и урожай. Урожай – это символ мира и победы во всех смыслах!,
– сказали херсонцы.
Кратко о праздновании Вербного воскресенья:
- Традиционно Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи.
- Церковное название праздника – Вход Господень в Иерусалим.
- В этот день жители Иерусалима приветствовали пальмовыми ветвями Иисуса Христа.
- Праздник – один из 12 самых больших в году.
- В этот день в храмах освящают лозу.