24 канал зібрав привітання в одному матеріалі. Також до цих слів долучається і вся редакція.
До теми Українські церкви будуть закритими на Великдень у комендантську годину
Дорогою випробувань крокує наш народ, – Епіфаній
Про свято Входу Господнього в Єрусалим написав голова Православної церкви України Епіфаній. Митрополит зазначив, що це свято сповнене водночас і радістю, і скорботою. Адже Ісус знав, що чекає на нього далі, попри те, що його зараз вітав натовп.
Знав, що попереду – хресні страждання. Але смиренно йшов на них. Чому? Бо він прийшов не заради прийняття слави від людей, не заради виправдання перед ними за своє служіння, але заради спасіння, їхнього спасіння,
– пояснив митрополит.
Голова ПЦУ зазначив, що наразі важкою дорогою страждань і випробувань війною крокує весь український народ. Захисники жертвують життям, аби боронити людей України. Всі покладаються на Божу допомогу у боротьбі проти зла. Митрополит впевнений, що правда переможе брехню, а життя – смерть.
Дивіться привітання митрополита Епіфанія:
Україна бореться, – Святослав Шевчук
Привітання опублікував у соцмережах і глава УГКЦ Святослав Шевчук. Він наголосив, що Україна стоїть, бореться та прямує до Христового Воскресіння.
Український народ переживає вже 53-ій день всенародної боротьби, протистояння російській агресії. Цієї ночі знову палали наші міста і села. Донбас і Південь України стійко тримають оборону. Особливі молитви за Маріуполь, який атакують і з землі, і з моря, і з неба,
– сказав глава УГКЦ.
Святослав Шевчук наголосив, що свято означає перемогу життя над смертю, добра над злом. Він запевнив, що весь світ зараз захоплюється українською молоддю – захисниками, які демонструють любов до батьківщини, ближніх, рідних.
Дивіться привітання Святослава Шевчука:
Варто подивитись Не я б'ю, "Верба" б'є: ЗСУ показали захопливе відео, як працює українська артилерія
Українські артилеристи записали привітання з "Вербою"
Оригінальне привітання опублікували у Міністерстві оборони. Воно надійшло від українських артилеристів. Наші воїни запевнили, що битимуть окупантів вербою. Щоправда, мовиться не про лозу, а реактивну систему залпового вогню "Верба".
Це варто побачити – як б'є "Верба":
З нами Бог, за нами Перемога, – штаб ООС
У штабі ООС доєднались до вітань українському народу. Воїни, які зараз обороняють Донбас, запевнили, що ми – на своїй землі, а отже разом здолаємо ворога.
В СБУ обіцяють "полум'яні" привіти окупантам
В СБУ наголосили, що українці готуються до Великодня та освячують вербу з вірою в нашу перемогу. Не оминули співробітники Служби безпеки нагоди нагадати і про РЗСВ "Верба". З її допомогою пообіцяли передати "полум'яні" привіти окупантам.
Бажаємо цього дня всій Україні гарного настрою, сил та наснаги,
– додали в СБУ.
Окупантів теж битимуть "Вербою" / З телеграму Олександра Симчишина
Читайте також На Великдень на Рівненщині дозволять працювати церквам і храмам уночі
Це символ перемоги над смертю, – Гетманцев
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев зазначив, що Вербна неділя – це дуже наше свято. Адже попереду дуже важкі випробування, проте Україна точно переможе.
Українців привітали з окупованого Херсона
Херсонська міська рада теж опублікувала вітання з великим християнським святом. Місто-герой та частина області зараз перебувають під російською окупацією.
За народними прикметами, дощ у Вербну неділю говорить про хороший врожай. Він потрібен нам – і дощ, і врожай. Врожай – це символ миру і перемоги в усіх сенсах!
– сказали херсонці.
Коротко про святкування Вербної неділі:
- Традиційно Вербну або Квітну неділю відзначають за тиждень до Великодня.
- Церковна назва свята – Вхід Господній в Єрусалим.
- У цей день жителі Єрусалима вітали пальмовими гілками Ісуса Христа.
- Свято – одне з 12 найбільших в році.
- У цей день у храмах освячують лозу.