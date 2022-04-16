У ніч на Великдень дозволили роботу лише культових споруд, пересування до місць проведення богослужінь та перебування поблизу церков громадян в межах населених пунктів Рівненської області.

Актуально Українські церкви будуть закритими на Великдень у комендантську годину

Крім того, в облраді Рівненщини дозволили роботу громадського транспорту на час богослужіння "від" та "до" храмів.

Водночас, як наголосили у Рівненській ОВА, ризик авіаударів ворога залишається, тому в області планують забезпечення перебування у культових спорудах мінімальної кількості парафіян.

Людей, які захочуть взяти участь у богослужіннях в ніч на Великдень проінформують щодо найближчих місць укриттів та бомбосховищ.

Закликаю вірян максимально залишитися вдома. Освячення великодніх кошиків проводитиметься щогодини,

– звернувся до людей Віталій Коваль.

Очільник ОВА Рівненщини повідомив, що Великодні богослужіння транслюватимуться онлайн. Він наголосив, що безпека сьогодні – найголовніше.