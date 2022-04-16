В ночь на Пасху разрешили работу только культовых сооружений, передвижение в места проведения богослужений и пребывание вблизи церквей граждан в пределах населенных пунктов Ровненской области.

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Кроме того, в облсовете Ровненщины разрешили работу общественного транспорта на время богослужения "от" и "до" храмов.

В то же время, как отметили в Ровненской ОВА, риск авиаударов врага остается, поэтому в области планируется обеспечение пребывания в культовых сооружениях минимального количества прихожан.

Людей, которые захотят принять участие в богослужениях в ночь на Пасху, проинформируют о ближайших местах укрытий и бомбоубежищ.

Призываю верующих максимально остаться дома. Освящение пасхальных корзин будет проводиться ежечасно,

– обратился к людям Виталий Коваль.

Глава ОВА Ровненщины сообщил, что Пасхальные богослужения будут транслироваться онлайн. Он подчеркнул, что безопасность сегодня – самое главное.