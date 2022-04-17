Українська реактивна система залпового вогню калібру "Верба" призначена для того, щоб бити ворогів, які прийшли на наші землі.
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Її розробили у Харкові й вперше прийняли на озброєння ЗСУ у 2019 році. Того ж року Укроборонпром налагодив виробництво цієї РСЗВ.
"Верба" ЗСУ / Інфографіка Оперативного командування "Південь"
Зауважимо, що ця "Верба" б'є окупантів не лише у Вербну неділю. Вже 53 дні вона не перестає відпрацьовувати по ворогу.
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