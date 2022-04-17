Украинская реактивная система залпового огня калибра "Верба" предназначена для того, чтобы бить врагов, которые пришли на наши земли.

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Ее разработали в Харькове и впервые приняли на вооружение ВСУ в 2019 году. В том же году Укроборонпром наладил производство этого РСЗО.



"Верба" ВСУ / Инфографика Оперативного командования "Юг"

Заметим, что эта "Верба" бьет оккупантов не только в Вербное воскресенье. Уже 53 дня она не перестает отрабатывать по врагу.

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