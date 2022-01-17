Найдорожче оцінили трамваї: у ЛМР пояснили, як формували тариф на перевезення в транспорті

У Львові встановили тарифи для різних видів громадського транспорту. За роботу трамвая та тролейбуса платитимуть найбільше.

У грудні 2021 року Львівська міська рада затвердила нові тарифи на послуги з перевезення. Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило пояснив, як формували таку вартість.

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Яка вартість для різного транспорту

Вартість кілометра шляху для автобусів великої місткості (не менше ніж 80 місць) становитиме 48 гривень. Ціна за кілометр роботи автобусів середньої місткості (не менше ніж 35 місць) буде 29,00 гривень. Проте за роботу трамвая доведеться заплатити 82 гривні за кілометр і 77 гривень за тролейбус.

Якщо говоримо про електротранспорт, то тут є суттєві витрати на заробітну плату, на електроенергію, ціна на неї, до речі, зросла. Витрати змінні. На 2022 рік підприємство розрахувало свої сукупні витрати, і в тарифі закладені кошти, щоби здійснювати технічне обслуговування рухомого складу і середні, поточні капітальні ремонти. Олег Забарило Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР

"У тих тарифах міститься невеликий відсоток рентабельності, тобто прибуток самого підприємства. Його можуть реінвестувати в розвиток чи на оновлення, ремонт рухомого складу", – додав він.

Чому робота електротранспорту дорожча

За словами Забарила, витрати на кілометр роботи електротранспорту більші, бо тому у тарифі заклали гроші на обслуговування мереж, колій, тягових підстанцій. Крім цього, передбачили витрати для зарплат працівників, що обслуговують мережі.

Автобус не потребує додаткової мережі, він не потребує додаткових коштів на її обслуговування. Якщо говоримо, який транспорт є вигіднішим, то маємо враховувати кількість пасажирів, яку можна перевезти,

– сказав Забарило.

Він зазначив, що великі автобуси "Електрон" мають пасажиромісткість від 80 місць, а нові п'ятисекційні трамваї "Електрон" – 250 місць.

Як затверджують тариф

Забарило пояснює, що інвестиційна складова тарифу є змінною, тому не називає точного відсотка. За його словами, з кожним збільшенням ціни на електроенергію чи пальне, місто перерозподіляє витрати. Тариф формують за затвердженою Кабміном методикою.

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"Є методика, яка говорить про те, що підприємство розраховує собівартість послуги, яку надає і закладає туди всі свої витрати, пов'язані зі здійсненням господарської діяльності з перевезення пасажирів", – пояснив Забарило.

Як зміняться ціни на проїзд у Львові

Придбати разовий е-квиток на одну поїздку можна за 10 гривень. Він передбачає те, що пасажир матиме можливість пересадки впродовж 40 хвилин.

Щоб придбати разовий паперовий квиток у водія, але вже без можливості пересадки, потрібно віддати 15 гривень. До слова, з квитком нічого не доведеться робити, оскільки він буде автоматично завалідованим для поїздки.

Також у місті буде 3 типи карток "ЛеоКарт" – загальна, персоналізована та туристична. Місячний абонемент для загальної картки коштуватиме 420 гривень. Вартість за 3 місяці – 1200 гривень, пів року – 2200 гривень та рік – 3650 гривень.

Штраф за відсутність квитка збільшать до 200 гривень.

Щодо персоналізованої картки, то нею зможуть користуватися студенти (210 гривень за місяць, за пів року – 1100 гривень), пільговики (60 безоплатних поїздок) та школярі (60 безоплатних поїздок, а під час канікул – 10 гривень за разову поїздку).

Для гостей міста діятиме туристична картка. За день доведеться заплатити 35 гривень, за 2 дні – 60 гривень, за 3 дні – 80 гривень і за тиждень 200 гривень.