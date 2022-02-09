"Не пізно вчитися новому": у Львові провели масштабні навчання з опанування зброєю

У Львові провели навчання для цивільного населення. Вишкіл організував місцевий Штаб оборони.

Організатори та учасники переконані, що всі набуті навички стануть у пригоді під час повномасштабних бойових дій, повідомили 24 каналу. Кожна людина та громадянин будь-якої країни має знати, як діяти у складних умовах своєї країни.

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"Я абсолютно ніякого (досвіду не маю – 24 канал), на жаль. Проте ніколи не пізно навчитися чогось нового", – кажуть одні з учасників, а інші ж розповіли, що прийшли подивитися на те, що відбувається та взяти участь. "Постріляти, спробувати", – пояснюють вони.

Особливості львівського вишколу: дивіться сюжет 24 каналу



Спершу учасники проходять реєстрацію. Їх ділять на команди, а далі шикування. Відтак кожна група прямує на свою позицію. Тут львів'яни відточуватимуть навички стрільби. Проте спершу інструктаж.

"Зброю направлять тільки винятково в один напрямок – до металевих мішенях. Там проводимо зарядку, розрядку і виходимо без зброї. Ми ніколи не кладемо палець на спуск, коли не плануємо стріляти", – наголосив інструктор.

Навички стрільби відточують і жінки

Серед охочих опанувати навички стрільби чимало жінок. Організатори пояснили, що використовують напівавтоматичну зброю, яка сама стріляє, коли спускати спуск.

Додатково нічого не треба робити. Обладнана оптичним прицілом. Коли дивитися через нього, бачите червону марку. Наводите марку на мішень і плавно стріляєте,

– зауважив інструктор.

"Усе сподобалося. Враження шикарні. Влучила 3 рази", – похвалилась учасниця вишколу. Загалом учасникам розповідають про малу піхотну лопату. Її бійці використовують, щоб окопуватися.

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"Це дає можливість і сховатися, і можливість покращити свої умови в бліндажі. Це річ, без якої на передовій неможливо прожити. Як тільки Маріуполь звільнили, то цивільне населення приходило і допомагало рити окопи і закріплятися військовим", – поділився інструктор вишколу.

Покрокове навчання з невідкладної допомоги

Також відбувається й навчання з надання першої невідкладної допомоги. Учасникам вишколу насамперед розповідають покроковий план дій із потерпілим. Ці навички можуть знадобитись навіть у мирному житті.

"Оцінюємо власну безпеку – загальну й індивідуальну. Перше – чи живий він узагалі. Долоню на грудну клітку. Опускаємо голівоньку, вухом до дихальних шляхів – до носа, до рота. Виконуємо алгоритм бачу, чую, відчуваю", – розповідають організатори.

Лекції провели і службовці-вибухотехніки і спецпризначенці підрозділу КОРД. Участь у вишколі взяли понад пів тисячі львів'ян.

Він уже не перший у місті та й по Україні проводять подібні навчання для цивільних дедалі частіше на тлі заяв про ймовірний наступ Кремля. Організатори певні, такі навчання мають бути регулярними для цивільного населення в країні, де 8 рік точиться війна.