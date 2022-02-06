Пресслужба поліції Львівської області розкрила деталі. Мета організованого вишколу – підготувати населення до можливих воєнних дій, аби не допустити паніки та розгубленості.

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Поліцейські Львівщини несуть службу у зоні проведення АТО/ООС на Сході від початку бойових дій. Ротація за ротацією правоохоронці здобували практичний досвід, цими знаннями ми сьогодні поділились з цивільними мешканцям,

– мовиться у повідомленні.

Люди здобували навички у:

загальному військовому вишколі;

медичній справі;

вогневій підготовці;

саперній справі;

тактиці.

У Львові провели військовий вишкіл для цивільних: дивіться відео

Деталі навчання

Бійці КОРД розповіли присутнім головні правила безпечного поводження із зброєю.

Співробітники Управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини ознайомили учасників вишколу з заходами безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Правоохоронці провели практичні заняття зі стрільби та саперної справи.

Ситуація – контрольована

Михайло Подоляк – радник керівника Офісу Президента розповів, що біля українського кордону фіксують загрозливу концентрацію військ. Водночас це відбувається упродовж років.

Ситуація – контрольована. Жодних свідчень, чи Росія зробить критичні кроки для повномасштабного вторгнення, – наразі немає.

Подоляк наголосив, що на Росію варто продовжувати тиснути: дипломатично та санкційно. Необхідно, щоб країна-окупантка відвела свої війська у максимальному обсязі.

Допис Поліції Львівської області:

Поліцейські Львівщини взяли участь у вишколі для цивільних громадян. Захід відбувся сьогодні, 5 лютого, на території Львівського стрілецького стенду. Головна мета – підготовка населення до можливих воєнних дій, аби не допустити паніки та розгубленості у разі можливих надзвичайних ситуацій.

Учасники вишколу прослухали лекції та взяли участь у практичних заняттях, під час яких здобули нові навички, зокрема, у загальному військовому вишколі, медичній справі, вогневій підготовці (стрільбах), саперній справі та в тактиці.

Так, бійці Корпусу оперативної раптової дії (КОРД) пояснили присутнім головні правила безпечного поводження із зброєю, а співробітники Управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини розповіли учасникам вишколу про заходи безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, а також продемонстрували спеціальні засоби та обладнання, які використовують у службовій діяльності. Крім того, правоохоронці провели практичні заняття зі стрільби та саперної справи.