Адже робота військовослужбовця повинна бути престижною. Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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Маляр: ЗСУ повинні бути конкуретними на ринку
За її словами, професійна якість особового складу – дуже серйозне питання. Важливе і грошове забезпечення, і соціальне.
ЗСУ повинні стати таким роботодавцем, який зможе бути конкурентним на ринку і відбирати найкращих, хто обрав професію військового,
– наголосила Маляр.
Вона пояснила, що коли Україна зможе дати військовим відповідне забезпечення, тоді можна буде і висувати якісь вимоги.
Повне інтерв'ю Ганни Маляр: дивіться відео
Робота військового повинна бути престижною
Важливо зрозуміти, як відзначила Маляр, що указ президента наразі спрямований на формування саме професійної армії, яка не може бути із контрактом на 1 – 3 роки.
"Тому що людина, яка обрала своєю професією бути військовим, професіоналом, за словами самих військових, стає приблизно на п'ятий – шостий рік", – сказала заступниця міністра оборони.
На її думку, соціальне забезпечення і оплата – це основне питання. Адже робота військового повинна бути престижною.
Указ президента щодо професійної армії: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ на відкритті сьомої сесії Верховної Ради.
- Цей документ повинен допомогти зміцнити оборону нашої держави та зробити військову службу привабливішою.
- Як розповів український президент, указ передбачає збільшення зарплати для військових, перехід до професійної армії, кар'єрний ріст офіцерів, збільшення терміну дії контракту тощо.
- В Офісі Президента також пояснили, що з 1 січня 2024 року припинеться призов громадян на строкову військову службу.
Що відомо про перехід до професійної армії / Інфографіка 24 каналу