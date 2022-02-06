Адже робота військовослужбовця повинна бути престижною. Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр: ЗСУ повинні бути конкуретними на ринку

За її словами, професійна якість особового складу – дуже серйозне питання. Важливе і грошове забезпечення, і соціальне.

ЗСУ повинні стати таким роботодавцем, який зможе бути конкурентним на ринку і відбирати найкращих, хто обрав професію військового,
– наголосила Маляр.

Вона пояснила, що коли Україна зможе дати військовим відповідне забезпечення, тоді можна буде і висувати якісь вимоги.

Повне інтерв'ю Ганни Маляр: дивіться відео

Робота військового повинна бути престижною

Важливо зрозуміти, як відзначила Маляр, що указ президента наразі спрямований на формування саме професійної армії, яка не може бути із контрактом на 1 – 3 роки.

"Тому що людина, яка обрала своєю професією бути військовим, професіоналом, за словами самих військових, стає приблизно на п'ятий – шостий рік", – сказала заступниця міністра оборони.

На її думку, соціальне забезпечення і оплата – це основне питання. Адже робота військового повинна бути престижною.

Указ президента щодо професійної армії: що відомо

  • Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ на відкритті сьомої сесії Верховної Ради.
  • Цей документ повинен допомогти зміцнити оборону нашої держави та зробити військову службу привабливішою.
  • Як розповів український президент, указ передбачає збільшення зарплати для військових, перехід до професійної армії, кар'єрний ріст офіцерів, збільшення терміну дії контракту тощо.
  • В Офісі Президента також пояснили, що з 1 січня 2024 року припинеться призов громадян на строкову військову службу.

Указ Зеленського
Що відомо про перехід до професійної армії / Інфографіка 24 каналу