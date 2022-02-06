Ведь работа военнослужащего должна быть престижной. Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Маляр: ВСУ должны быть конкурентными на рынке
По ее словам, профессиональное качество личного состава – очень серьезный вопрос. Важно и денежное обеспечение, и социальное.
ВСУ должны стать таким работодателем, который может быть конкурентом на рынке и отбирать лучших, кто выбрал профессию военного,
– отметила Маляр.
Она пояснила, что когда Украина сможет дать военным соответствующее обеспечение, тогда можно будет и выдвигать какие-то требования.
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Работа военного должна быть престижной
Важно понять, как отметила Маляр, что указ президента пока направлен на формирование именно профессиональной армии, которая не может быть с контрактом на 1 – 3 года.
"Потому что человек, который избрал своей профессией быть военным, профессионалом, по словам самих военных, становится примерно на пятый – шестой год", – сказала заместитель министра обороны.
По ее мнению, социальное обеспечение и оплата – это основной вопрос. Ведь работа военного должна быть престижной.
Указ президента о профессиональной армии: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ на открытии седьмой сессии Верховной Рады.
- Этот документ должен помочь укрепить оборону нашего государства и сделать военную службу более привлекательной.
- Как рассказал украинский президент, указ предусматривает увеличение зарплаты для военных, переход к профессиональной армии, карьерный рост офицеров, увеличение срока действия контракта и тому подобное.
- В Офисе Президента также пояснили, что с 1 января 2024 года прекратится призыв граждан на срочную военную службу.
Что известно о переходе к профессиональной армии / Инфографика 24 канала