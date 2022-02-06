Михайло Подоляк – радник керівника Офісу Президента – заявив, що варто продовжувати санкційний та дипломатичний тиск на Росію. Окрім того, медіа варто дотримуватися зваженої тональності.

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За словами Подоляка, нові дані у ЗМІ доводять: попередні алармістські повідомлення про старт нової ескалації проти України наприкінці грудня чи в першій половині січня були трохи неправдивими. Мовиться про заяви, що наразі поблизу кордонів України – не менше, ніж 100 тисяч боєготових російських військ.

Наразі зберігається загрозлива концентрація російських військ. Водночас це триває вже декілька років. Однак наразі немає свідчень, чи Росія зробить критичні кроки для повномасштабного вторгнення.

Тиск на Росію – санкційний та дипломатичний – необхідно продовжувати, аби країна-агресорка відвела свої війська у максимальному обсязі.

Тільки це може бути достатньо ґрунтовним свідченням того, що ескалаційний сценарій абсолютно виключається. Поки ж і Україна, і всі наші партнери готуються до будь-яких можливих сценаріїв. Ситуація повністю контролюється,

– заявив Подоляк.

Україна отримує військову допомогу

Станом на 5 лютого в Україну прибули 8 літаків з військовою допомогою зі США. Новину повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він заявив, що американський борт привіз 86 тонн військової допомоги для ЗСУ.

Загалом від 22 січня Штати відправили в Україну вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

Ба більше, США не збираються зупинятися на досягнутому. Вони продовжать надавати Україні військову допомогу.

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