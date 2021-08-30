Небезпечна риболовля: на Львівщині 35-річний чоловік підхопив лептоспіроз
Джерело:ZAXID.NET
У 35-річного чоловіка з Львівщини діагностували лептоспіроз. За словами медиків, він міг інфікуватись небезпечним захворюванням під час риболовлі.
Чоловік зараз перебуває у Львівській обласній інфекційній лікарні. Його стан – близький до важкого.
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35-річний чоловік заразився лептоспірозом
До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 35-річного жителя Миколаївщини. У нього діагностували небезпечне інфекційне захворювання – лептоспіроз.
Лікар-інфекціоніст медзакладу Юрій Собко розповів, що у чоловіка були біль в литкових м'язах, жовтяниця, підвищена температура, інтоксикація тощо. Пацієнт перебуває у стані, близькому до важкого.
Достеменно невідомо, де саме чоловік міг інфікуватись лептоспірозом. Однак пацієнт, за словами лікаря, любить рибалити. Тож він міг заразитись небезпечним захворюванням, зайшовши у воду зараженої водойми. Окрім цього, чоловік живе у селі та має господарство, де є гризуни, які є носіями збудника хвороби.
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Коротко про лептоспіроз
- Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія Leptospira.
- Основними носіями збудника хвороби в природних умовах є щурі, польові миші, землерийки та їжаки.
- Захворіти на лептоспіроз можна під час купання у заражених водоймах та контакту з інфікованими тваринами.
- Окрім цього, підхопити хворобу можна, вживши заражену їжу.
- Бактерія потрапляє в організм людини через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки.
- Людина може захворіти у період від 2 днів до 4 тижнів після зараження.
- Симптоми лептоспірозу варіюються від легких (головний біль, гарячка, біль у м'язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерть).
- Щоб уникнути зараження, медики радять під час роботи із землею одягати рукавиці, мити руки та боротися з гризунами.