Чоловік зараз перебуває у Львівській обласній інфекційній лікарні. Його стан – близький до важкого.

До теми На Львівщині 7-річна дівчинка захворіла на правець: у якому стані дитина

35-річний чоловік заразився лептоспірозом

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 35-річного жителя Миколаївщини. У нього діагностували небезпечне інфекційне захворювання – лептоспіроз.

Лікар-інфекціоніст медзакладу Юрій Собко розповів, що у чоловіка були біль в литкових м'язах, жовтяниця, підвищена температура, інтоксикація тощо. Пацієнт перебуває у стані, близькому до важкого.

Достеменно невідомо, де саме чоловік міг інфікуватись лептоспірозом. Однак пацієнт, за словами лікаря, любить рибалити. Тож він міг заразитись небезпечним захворюванням, зайшовши у воду зараженої водойми. Окрім цього, чоловік живе у селі та має господарство, де є гризуни, які є носіями збудника хвороби.

Зауважте На Львівщині від отруєння грибами померла жінка: лікарі 6 днів боролись за її життя

Коротко про лептоспіроз