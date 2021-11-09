Неподалік Львова 14-річний мотоцикліст спричинив смертельну ДТП

У селі Рясне-Руське 8 листопада трапилась смертельна ДТП – 14-річний мотоцикліст збив велосипедиста. Внаслідок зіткнення 63-річний чоловік помер на місці аварії.

Винуватця ДТП та його пасажира госпіталізували. Наразі обставини зіткнення встановлюють слідчі.

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14-річний хлопець на смерть збив велосипедиста

Смертельна аварія трапилась о 22:00 у селі Рясне-Руське Львівського району. 14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Х-Road 200, збив 63-річного велосипедиста. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, вони обидва рухались у попутному напрямку.

Внаслідок аварії велосипедист отримав травми, які були несумісні з життям. Чоловік помер на місці аварії. Також травмувався винуватець ДТП. Медики діагностували у нього "ЗЧМТ, струс головного мозку, множинні забійні садна голови та верхніх кінцівок". Пасажир мотоцикла, 17-річний місцевий житель, теж постраждав. Його зі струсом головного мозку і множинними саднами обличчя та лівої руки госпіталізували. Наразі обоє неповнолітніх перебувають у Львівській міській дитячій клінічній лікарні.



14-річний хлопець на смерть збив велосипедиста / Фото поліції Львівщини

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Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Винуватець ДТП та його пасажир потрапили в лікарню / Фото поліції Львівщини