Неподалік Львова у ДТП постраждали неповнолітні скутеристи
Джерело:поліція Львівщини
Біля Львова 26 вересня трапилась ДТП – водій автівки Opel Astra збив скутер Honda. Внаслідок аварії неповнолітні хлопці потрапили до лікарні.
Аварія трапилась у селі Зимна Вода Львівського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Автівка збила скутер
ДТП сталася приблизно о 19:20 у селі Зимна Вода, що неподалік Львова. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Opel Astra, 42-річний місцевий житель, наїхав на скутер Honda. За його кермом перебував 16-річний житель того ж села.
Внаслідок зіткнення травмувались скутерист та його пасажир, 14-річний односелець. Медики швидкої відвезли їх до лікарні. Підлітків госпіталізували.
Легковик в'їхав у скутер / Фото поліції Львівщини
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Винуватцю ДТП загрожує обмеження волі
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
Постраждали двоє підлітків / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини