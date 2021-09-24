Наразі підліток перебуває у лікарні. Однак загрози його життю немає.

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Водій Mercedes збив 15-річного хлопця

Аварія трапилася приблизно о 10:00 на трасі Львів – Шегині у селі Бартатів. Водій автомобіля Mercedes, 23-річний житель Тернопільщини, збив 15-річного місцевого жителя. У момент зіткнення підліток йшов узбіччям дороги.

Водій пояснив правоохоронцям, що їхав від кордону. Чоловік був стомлений, тож заснув за кермом. Після зіткнення він проїхав ще приблизно 500 метрів.



Водій заснув за кермом / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Постраждалого госпіталізували

На щастя, постраждалий вижив. Його госпіталізували у Львівську дитячу лікарню. Медики діагностували у підлітка травму голови та перелом ноги. Лікарі зауважили, що загрози для його життя немає.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії. Водія скерували на експертизу для перевірки, чи був він у стані сп'яніння.



Постраждалий перебуває у лікарні / Фото Патрульної поліції Львівщини