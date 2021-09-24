Сейчас подросток находится в больнице. Однако угрозы его жизни нет.

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Водитель Mercedes сбил 15-летнего парня

Авария случилась примерно в 10:00 на трассе Львов – Шегини в селе Бартатов. Водитель автомобиля Mercedes, 23-летний житель Тернопольской области, сбил 15-летнего местного жителя. В момент столкновения подросток шел по обочине дороги.

Водитель объяснил правоохранителям, что ехал от границы. Мужчина был утомлен, поэтому заснул за рулем. После столкновения он проехал еще примерно 500 метров.



Водитель заснул за рулем / Фото патрульной полиции Львовщины

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Пострадавшего госпитализировали

К счастью, пострадавший выжил. Его госпитализировали во Львовскую детскую больницу. Медики диагностировали у подростка травму головы и перелом ноги. Врачи отметили, что угрозы для его жизни нет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Водителя направили на экспертизу для проверки, был ли он в состоянии опьянения.



Пострадавший находится в больнице / Фото Патрульной полиции Львовщины