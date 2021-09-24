ДТП произошло на автостанции "Западная", на улице Городецкой. На месте происшествия работали медики скорой и правоохранители.

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На автостанции микроавтобус наехал на женщину

Авария произошла 23 сентября примерно в 16:45. На автостанции "Западная" водитель автомобиля Fiat Ducato, 27-летний житель одного из сел Стрыйского района, сбил 70-летнюю львовянку. Вероятно, мужчина ее не заметил, ведь микроавтобус двигался задним ходом.

В результате ДТП женщина получила травмы. Медики скорой отвезли ее в больницу. Травмированную львовянку госпитализировали.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику аварии, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.