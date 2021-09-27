Чоловік отримав важкі травми. Він загинув до приїзду медиків.
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На чоловіка перекинулось його власне авто
ДТП трапилася приблизно о 18:45 на лісовій дорозі поблизу села Висіч Яворівського району. Водій автомобіля "УАЗ 469", 40-річний житель Немирова, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево.
Під час спроби витягнути авто за допомогою пристрою "Лебідка" воно перекинулось на чоловіка. Внаслідок інциденту водій помер на місці події.
У поліції підтвердили інформацію про цей трагічний інцидент. Однак деталі пообіцяли надати згодом.
Коротко про останні подібні випадки
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