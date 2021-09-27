Чоловік отримав важкі травми. Він загинув до приїзду медиків.

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На чоловіка перекинулось його власне авто

ДТП трапилася приблизно о 18:45 на лісовій дорозі поблизу села Висіч Яворівського району. Водій автомобіля "УАЗ 469", 40-річний житель Немирова, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево.

Під час спроби витягнути авто за допомогою пристрою "Лебідка" воно перекинулось на чоловіка. Внаслідок інциденту водій помер на місці події.

У поліції підтвердили інформацію про цей трагічний інцидент. Однак деталі пообіцяли надати згодом.

Зауважте! За інформацією поліції Львівщини, 26 вересня на дорогах області трапилися 33 ДТП, 2 з яких були з постраждалими. Внаслідок аварій одна людина загинула, а 2 – отримали травми.

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