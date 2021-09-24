Був за кермом п'яним: племінника ексмера Сколе взяли під варту через смертельну ДТП

Експертиза встановила, що Кашаник перебував за кермом п'яним. Внаслідок аварії 7-річна дівчинка залишилась сиротою.

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П'яний племінник ексмера Сколе спричинив смертельну ДТП

Моторошна аварія трапилася 20 липня приблизно о 13:00 на трасі Київ – Чоп. Поблизу села Дубина 24-річний водій Opel Vectra виїхав на зустрічну смугу. Там він зіштовхнувся з автівкою Mazda 6, у якій перебувала родина з двома дітьми. Сім'я їхала з відпочинку в Карпатах до себе додому, на Вінниччину.

Внаслідок аварії 36-річна жінка та її 10-річний син, пасажири Mazda, загинули на місці події. 34-річного водія та його 7-річну дочку госпіталізували. Попри зусилля лікарів, через 10 днів чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями.

Винуватець ДТП також отримав травми та потрапив до лікарні. Проте загрози його життю не було. Пізніше виявилось, що аварію спричинив племінник колишнього мера Сколе Роман Кашаник. Місцеві медики розповіли, що водій був п'яним. Однак, щоб точно це встановити, слідчі призначили судово-токсикологічну експертизу. Вона тривала близько місяця.



Внаслідок аварії загинули 3 людини / Фото поліції Львівщини

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Винуватець аварії був п'яним

За результатами експертизи, на момент аварії Кашаник таки був п'яним. Слідчі повідомили йому про підозру в "порушенні правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням водійських прав терміном від 7 до 10 років.

Після того, як Кашаника вилікували, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі винуватець смертельної ДТП перебуває в СІЗО.



Кашаника помістили в ізолятор / Фото поліції Львівщини