Экспертиза установила, что Кашаник находился за рулем пьяным. В результате аварии 7-летняя девочка осталась сиротой.

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Пьяный племянник экс-мера Сколе вызвал смертельное ДТП

Жуткая авария случилась 20 июля примерно в 13:00 на трассе Киев – Чоп. Вблизи села Дубина 24-летний водитель Opel Vectra выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Mazda 6, в которой находилась семья с двумя детьми. Семья ехала с отдыха в Карпатах к себе домой, на Винниччину.

В результате аварии 36-летняя женщина и ее 10-летний сын, пассажиры Mazda погибли на месте происшествия. 34-летнего водителя и его 7-летнюю дочь госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, через 10 дней мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.

Виновник ДТП также получил травмы и попал в больницу. Однако угрозы его жизни не было. Позже оказалось, что аварию вызвал племянник бывшего мэра Сколе Роман Кашаник. Местные медики рассказали, что водитель был пьян. Однако, чтобы точно это установить, следователи назначили судебно-токсикологическую экспертизу. Она длилась около месяца.

В результате аварии погибли 3 человека / Фото полиции Львовщины

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Виновник аварии был пьян

По результатам экспертизы, на момент аварии Кашаник все-таки был пьян. Следователи сообщили ему о подозрении в "нарушении правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением водительских прав сроком от 7 до 10 лет.

После того, как Кашаника вылечили, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас виновник смертельного ДТП находится в СИЗО.

Кашаника поместили в изолятор / Фото полиции Львовщины